Concours de tir Salle des fêtes La Nocle-Maulaix

Concours de tir

Salle des fêtes Le bourg La Nocle-Maulaix Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 10:00:00

fin : 2026-04-06 12:00:00

Date(s) :

2026-04-05 2026-04-06

Concours de tir De 10h à 12h puis de 14h à 18h le dimanche 5 avril, de 10h à 12h puis de 14h à 17h le lundi 6 avril.

À la salle des fêtes au Bourg. Nombreux lots à gagner.

Tous âges et tous niveaux. Remise des prix le lundi à 17h.

Infos au 06 74 27 18 30.

Organisé par Enduro Nocloix .

Salle des fêtes Le bourg La Nocle-Maulaix 58250 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 74 27 18 30

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English : Concours de tir

L’événement Concours de tir La Nocle-Maulaix a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Rives du Morvan