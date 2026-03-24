Concours de tir Salle des fêtes La Nocle-Maulaix
Concours de tir Salle des fêtes La Nocle-Maulaix dimanche 5 avril 2026.
Concours de tir
Salle des fêtes Le bourg La Nocle-Maulaix Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05 10:00:00
fin : 2026-04-06 12:00:00
Date(s) :
2026-04-05 2026-04-06
Concours de tir De 10h à 12h puis de 14h à 18h le dimanche 5 avril, de 10h à 12h puis de 14h à 17h le lundi 6 avril.
À la salle des fêtes au Bourg. Nombreux lots à gagner.
Tous âges et tous niveaux. Remise des prix le lundi à 17h.
Infos au 06 74 27 18 30.
Organisé par Enduro Nocloix .
Salle des fêtes Le bourg La Nocle-Maulaix 58250 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 74 27 18 30
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English : Concours de tir
L’événement Concours de tir La Nocle-Maulaix a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Rives du Morvan