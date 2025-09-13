Concours de tri de bétail Chaillac

Concours de tri de bétail Chaillac samedi 13 septembre 2025.

Concours de tri de bétail

4 route de l’ancien Lavoir Chaillac Indre

Gratuit

Début : Samedi 2025-09-13 10:00:00

fin : 2025-09-14

Un week-end convivial et familial autour de l’univers western et du cheval .

La Famille Rostan accueille un concours de tri de bétail à cheval, organisé en partenariat avec l’Association Western Acadienne (AWA).

Venez découvrir cette discipline où cavaliers et chevaux travaillent ensemble pour trier des bovins avec rapidité et précision.

Restauration sur place food truck & buvette disponibles tout le week-end. .

4 route de l’ancien Lavoir Chaillac 36310 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 37 11 76 lafermedesbuttons@gmail.com

English :

A friendly, family weekend based on the western world and horses.

German :

Ein geselliges und familienfreundliches Wochenende rund um die Welt des Westerns und der Pferde.

Italiano :

Un fine settimana conviviale per famiglie basato sul mondo western e sui cavalli.

Espanol :

Un agradable fin de semana familiar en torno al mundo occidental y los caballos.

