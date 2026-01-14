Concours de Trut Brains-sur-Gée
Concours de Trut Brains-sur-Gée vendredi 27 février 2026.
Concours de Trut
Les Touches Brains-sur-Gée Sarthe
Tarif : 6 – 6 – EUR
Début : 2026-02-27 20:00:00
fin : 2026-02-27
2026-02-27
C’est reparti pour un concours de Trut
Brains Animations vous convie à leur Trut annuel. De nombreux lots à gagner .
Les Touches Brains-sur-Gée 72550 Sarthe Pays de la Loire +33 6 77 07 86 86 brainsanimation72@gmail.com
English :
Here we go again with a Trut contest
