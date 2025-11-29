Concours de trut Mézières-sous-Lavardin
Concours de trut Mézières-sous-Lavardin vendredi 12 décembre 2025.
Mézières-sous-Lavardin Sarthe
Tarif : – –
Début : 2025-12-12
fin : 2025-12-12
2025-12-12
Concours de trut au Mez’en Vie
A partir de 19h30
Inscription 15€ personne
Sur réservation au 02 43 77 69 42
Repas inclus .
Mézières-sous-Lavardin 72240 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 77 69 42
