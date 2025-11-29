Concours de trut

Mézières-sous-Lavardin Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-12

fin : 2025-12-12

Date(s) :

2025-12-12

Concours de trut au Mez’en Vie

A partir de 19h30

Inscription 15€ personne

Sur réservation au 02 43 77 69 42

Repas inclus .

Mézières-sous-Lavardin 72240 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 77 69 42

English :

L’événement Concours de trut Mézières-sous-Lavardin a été mis à jour le 2025-11-27 par OT Sillé-Le-Guillaume