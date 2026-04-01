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Concours de UNO Gymnase du Parc du soleil Vichy

Concours de UNO Gymnase du Parc du soleil Vichy dimanche 12 avril 2026.

Lieu : Gymnase du Parc du soleil

Adresse : Avenue de France

Ville : 03200 Vichy

Département : Allier

Début : 2026-04-12T13:00:00

Fin : 2026-04-12T18:00:00

Heure de début : 13:00:00

Tarif :

Vichy

Concours de UNO

Gymnase du Parc du soleil Avenue de France Vichy Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 13:00:00
fin : 2026-04-12 18:00:00

Date(s) :
2026-04-12

Le Concours de UNO sera:
– en individuel
– à partir de 7 ans!
– avec un classements final 7-12 ans 13-18 ans +18 ans
Ouverture des portes 13h00
Début du concours 14h00
1er lot une carte multi-enseignes d’une valeur de 250€
Des lots par groupes d’âge
  .

Gymnase du Parc du soleil Avenue de France Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 72 64 30 19  comiteq2f@gmail.com

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English :

The UNO competition will be:
– individual
– from age 7!
– with a final classification 7-12 years 13-18 years +18 years
Doors open 13:00
Start of competition 2:00 pm
1st prize: a multi-brand card worth 250?
Prizes by age group

L’événement Concours de UNO Vichy a été mis à jour le 2025-11-27 par Vichy Destinations

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