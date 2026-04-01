Concours de UNO Gymnase du Parc du soleil Vichy
Concours de UNO Gymnase du Parc du soleil Vichy dimanche 12 avril 2026.
Vichy
Concours de UNO
Gymnase du Parc du soleil Avenue de France Vichy Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 13:00:00
fin : 2026-04-12 18:00:00
Date(s) :
2026-04-12
Le Concours de UNO sera:
– en individuel
– à partir de 7 ans!
– avec un classements final 7-12 ans 13-18 ans +18 ans
Ouverture des portes 13h00
Début du concours 14h00
1er lot une carte multi-enseignes d’une valeur de 250€
Des lots par groupes d’âge
.
Gymnase du Parc du soleil Avenue de France Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 72 64 30 19 comiteq2f@gmail.com
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English :
The UNO competition will be:
– individual
– from age 7!
– with a final classification 7-12 years 13-18 years +18 years
Doors open 13:00
Start of competition 2:00 pm
1st prize: a multi-brand card worth 250?
Prizes by age group
L’événement Concours de UNO Vichy a été mis à jour le 2025-11-27 par Vichy Destinations
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