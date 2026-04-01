Concours de UNO Gymnase du Parc du soleil Vichy

Vichy

Concours de UNO

Gymnase du Parc du soleil Avenue de France Vichy Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 13:00:00

fin : 2026-04-12 18:00:00

Date(s) :

2026-04-12

Le Concours de UNO sera:

– en individuel

– à partir de 7 ans!

– avec un classements final 7-12 ans 13-18 ans +18 ans

Ouverture des portes 13h00

Début du concours 14h00

1er lot une carte multi-enseignes d’une valeur de 250€

Des lots par groupes d’âge

.

Gymnase du Parc du soleil Avenue de France Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 72 64 30 19 comiteq2f@gmail.com

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English :

The UNO competition will be:

– individual

– from age 7!

– with a final classification 7-12 years 13-18 years +18 years

Doors open 13:00

Start of competition 2:00 pm

1st prize: a multi-brand card worth 250?

Prizes by age group

L’événement Concours de UNO Vichy a été mis à jour le 2025-11-27 par Vichy Destinations