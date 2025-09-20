Concours de Verdun Carnassiers aux leurres en bateau Mise à l’eau devant le camping-car Park La Plage Verdun-sur-le-Doubs

Tarif : 50 – 50 – 50 EUR

Début : 2025-09-20 07:00:00

fin : 2025-09-20 14:30:00

L’AAPPMA Saône et Doubs est ravie de vous inviter à notre Grand Concours de carnassiers aux leurres. Bulletin d’inscription à Crazy Pêche (magasin de pêche à Verdun-Ciel) ou Rivtec (magasin de bateaux à Verdun-Ciel). Une buvette et barbecue seront présents sur place lors de la remise des prix. Places limitées ! Ne tardez pas à vous inscrire pour garantir votre participation à cet événement incontournable de la saison. .

Mise à l’eau devant le camping-car Park La Plage Le pré Verdun-sur-le-Doubs 71350 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 91 53 68 crazy.peche@gmail.com

