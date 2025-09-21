Concours d’élégance en automobile Exposition Patrimoine Automobile et Concours d’Elégance Saint-Pierre

Concours d’élégance en automobile Dimanche 21 septembre, 09h30 Exposition Patrimoine Automobile et Concours d’Elégance La Réunion

Exposition de véhicules de collection

9h-17h

Concours d’élégance à la française de 14h30 à 17h00

Exposition Patrimoine Automobile et Concours d’Elégance Saint Pierre 97410 Saint-Pierre 97410 La Réunion La Réunion Exposition de véhicules du Patrimoine roulant de La Réunion et Concours d’Elégance Port de Plaisance de Saint Pierre

CREOLE CLASSIC CAR CLUB