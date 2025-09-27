Concours d’élevage et concours d’attelage Écurie de la Chiffogne La Chassagne

Concours d’élevage et concours d’attelage

Écurie de la Chiffogne 39 rue de la Chiffogne La Chassagne Jura

Début : 2025-09-27 08:30:00

fin : 2025-09-27

Le samedi concours d’élevage

Chevaux Franches-Montagnes

1 an + 3 ans

Le dimanche Concours d’attelage

Restauration buvette

Pensez à réserver vos repas de midi .

Écurie de la Chiffogne 39 rue de la Chiffogne La Chassagne 39230 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 27 68 69 62

