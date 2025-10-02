Concours d’éloquence à l’occasion de la Nuit du droit : « Faire la fête » Théâtre de la Concorde Paris

Concours d’éloquence à l’occasion de la Nuit du droit : « Faire la fête » Théâtre de la Concorde Paris jeudi 2 octobre 2025.

Le sujet ? Faire la fête !

Un thème en apparence léger, mais qui interroge profondément notre capacité à vivre, à partager, à nous rassembler. Quelle est la place du droit dans l’organisation de la fête ? Quelles limites, quelles libertés ? Et que nous dit cette question de notre démocratie ?

Les étudiant·es finalistes s’affronteront sur scène dans des battles oratoires rythmées, engagées, brillantes. Une parole jeune, citoyenne, ancrée dans les débats de notre temps.

Cet événement s’inscrit dans la programmation d’octobre du théâtre, autour de la thématique « Vivre à tout prix », et entre en résonance avec un moment de réflexion collective : celui de ce qui nous unit, de ce qui nous permet de continuer à créer du lien, à célébrer ensemble, et à croire dans le pouvoir rassembleur de la parole.

À l’occasion de la Nuit du Droit, le Théâtre de la Concorde accueille un grand concours d’éloquence organisé par la Direction des Affaires Juridiques de la Ville de Paris, avec plusieurs facultés du Grand Paris !

Le jeudi 02 octobre 2025

de 18h00 à 22h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Théâtre de la Concorde 1 Avenue Gabriel 75008 Paris

