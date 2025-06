Concours d’éloquence des Rencontres Économiques Parvis de l’Institut d’études politiques (IEP) Sciences Po Aix Aix-en-Provence 1 juillet 2025 18:00

Bouches-du-Rhône

Dans le cadre des Rencontres Économiques d’Aix-en-Provence 2025, Aix’loquence et Sciences Po Aix organisent un grand concours d’éloquence sur une question d’économie.

Cet événement s’inscrit dans le programme “Aix, ville de l’économie“, qui vise à rendre l’économie vivante, accessible et citoyenne.

Huit orateurs étudiants et alumni se succèderont face à un jury d’exception pour relever le défi de l’art oratoire. Leurs discours viendront interroger les réalités de notre temps, avec force, nuance et conviction. .

English :

As part of the Rencontres Économiques d?Aix-en-Provence 2025, Aix?loquence and Sciences Po Aix are organizing a major eloquence competition on an economic issue.

German :

Im Rahmen der Wirtschaftstreffen von Aix-en-Provence 2025 veranstalten Aix?loquence und Sciences Po Aix einen großen Redewettbewerb zu einer Wirtschaftsfrage.

Italiano :

Nell’ambito dei Rencontres Économiques d’Aix-en-Provence 2025, Aix?loquence e Sciences Po Aix organizzano un importante concorso di eloquenza su un tema economico.

Espanol :

En el marco de los Encuentros Económicos de Aix-en-Provence 2025, Aix?loquence y Sciences Po Aix organizan un gran concurso de elocuencia sobre un tema económico.

