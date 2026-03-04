Concours d’Eloquence Interuniversitaire, Institut français du Cambodge, Daun Penh

Concours d’Eloquence Interuniversitaire Jeudi 12 mars, 18h00 Institut français du Cambodge

Entrée libre

Le Concours d’éloquence interuniversitaire est un événement organisé conjointement par l’Institut francais du Cambodge (IFC) et l’Université Royale de Droit et des Sciences Économiques (URDSE), avec le soutien de l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) et de l’Ambassade de France au Cambodge.

Cet événement a pour vocation de promouvoir la pratique de la langue française et de valoriser l’expression orale des étudiants cambodgiens francophones. La première édition de ce concours a eu lieu le 7 mars 2025.

Né de la volonté commune de créer un espace d’expression destiné aux jeunes étudiants cambodgiens, le concours leur offre l’opportunité de prendre la parole en français devant un public.

Au-delà de la compétition, cette initiative poursuit un objectif formateur : doter les candidats de compétences oratoires, rhétoriques et argumentatives qui leur seront précieuses tant dans leur parcours professionnel que dans leur vie personnelle.

Le concours s’inscrit dans le cadre du mois de la Francophonie.

Institut français du Cambodge 218 Keo Chea, Phnom Penh 12211 Daun Penh 120204 Phnom Penh

Événement se déroulant dans le cadre de la Journée internationale de la Francophonie Concours éloquence Francophonie