Concours d’éloquence J’ai des choses à dire (Lorient) Lorient

Présentation du concours

Le concours d’éloquence J’ai des choses à dire ! est un projet inédit à Lorient, pensé pour donner la parole à toutes les générations. Enfants (CM1–CM2), jeunes (collégiens et lycéens), adultes engagés et professionnels de la prise de parole chacun trouvera sa place dans ce parcours structuré qui valorise le talent oratoire et accompagne la progression de chaque participant.

Au fil de plusieurs étapes, les candidats franchissent différentes phases de sélection, reçoivent des retours personnalisés et bénéficient de masterclass pour se préparer. Le concours culmine lors d’une grande finale ouverte au public, suivie d’un moment de networking convivial.

Plus qu’une compétition, c’est une aventure collective qui met en lumière la créativité, l’esprit critique et l’art de convaincre.

Les organisateurs

* À Pleine Voix structure dédiée à la pratique et à la valorisation de l’art oratoire. Corinne Boullanger ?? https://www.apleinevoix-formations.fr/formations-prise-de-parole-public-56/corinne-boullanger.php

* Quartier Libre Conférences agence vannetaise spécialisée dans l’organisation de conférences et la mise en relation avec des intervenants de qualité. Erwan Verré ?? https://www.quartierlibre-conferences.fr/

Calendrier 2025-26

– Ouverture des inscriptions du 15 octobre au 30 novembre

– Masterclass d’information & préparation (en visio) mercredi 3 décembre, 18h30 20h

– Première sélection samedi 17 janvier, 11h 17h30

– Masterclass en visio (avant la grande sélection) samedi 31 janvier, 17h45 18h45

– Grandes sélections samedi 7 mars, 11h 17h

– Masterclass en visio (préparation finale) vendredi 3 avril, 18h 19h

– Finale & networking dimanche 26 avril

? Que vous soyez élève, étudiant, amateur passionné ou professionnel aguerri, ce concours est l’occasion unique de partager vos idées, de progresser dans votre art oratoire et de vivre une expérience collective inoubliable. À vous de prendre la parole… et de faire vibrer le public ! .

