Concours d’éloquence Le Buisson-de-Cadouin

Une OPA (Oraison funèbre Par Anticipation) est l’éloge public d’une personnalité dont nous estimons qu’elle a fait son temps et qu’elle a atteint sa date de péremption.Les Amis de Cadouin et les Amis de Botul vous invitent à assister à cette OPA qui aura lieu

le mercredi 23 juillet 2025 au foyer rural de Cadouin. Si vous souhaitez participer comme oratrice/orateur et rendre un hommage pré-posthume à la personnalité de votre choix, vous pouvez vous inscrire au numéro suivant 07 81 41 67 85.

Les inscriptions sont ouvertes à toutes et à tous.

La date limite d’inscription est fixée le lundi 21 juillet 2025.

Le nom de la personnalité choisie doit être communiqué lors de votre inscription afin d’éviter les doublons. Le temps de votre éloge est limité à 5 minutes. Le jury peut intervenir après votre prestation. .

Foyer rural Le Buisson-de-Cadouin 24480 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 41 67 85

