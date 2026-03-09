Concours d’éloquence Musée de La Cour d’Or Metz

Concours d’éloquence

Musée de La Cour d’Or 2 Rue du Haut Poirier Metz Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-05-13 18:00:00

fin : 2026-05-13

Date(s) :

2026-05-13

Sujet L’Europe peut-elle survivre à l’ère des fake news ?

Durée du discours 3-4 minutes.

Inscription avant le 26 avril par mail.Adultes

0 .

Musée de La Cour d’Or 2 Rue du Haut Poirier Metz 57000 Moselle Grand Est solidarite.unescometz@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Topic: Can Europe survive in the age of fake news?

Length of speech: 3-4 minutes.

Registration before April 26 by e-mail.

L’événement Concours d’éloquence Metz a été mis à jour le 2026-03-09 par AGENCE INSPIRE METZ