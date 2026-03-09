Concours d’éloquence Musée de La Cour d’Or Metz
Concours d’éloquence
Musée de La Cour d’Or 2 Rue du Haut Poirier Metz Moselle
Début : Mercredi Mercredi 2026-05-13 18:00:00
fin : 2026-05-13
Sujet L’Europe peut-elle survivre à l’ère des fake news ?
Durée du discours 3-4 minutes.
Inscription avant le 26 avril par mail.Adultes
Musée de La Cour d'Or 2 Rue du Haut Poirier Metz 57000 Moselle Grand Est solidarite.unescometz@gmail.com
English :
Topic: Can Europe survive in the age of fake news?
Length of speech: 3-4 minutes.
Registration before April 26 by e-mail.
