Concours d’éloquence « Mon master en histoire de l’art et en archéologie en 180 secondes », INHA – Institut national d’histoire de l’art (galerie Colbert), Paris

Informations pratiques

Concours d’éloquence « Mon master en histoire de l’art et en archéologie en 180 secondes » Dimanche 20 septembre, 14h00 INHA – Institut national d’histoire de l’art (galerie Colbert) Paris

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Conçu comme l’un des temps forts du programme, le concours d’éloquence « Mon master en histoire de l’art et en archéologie en 180 secondes » réunit des étudiants et étudiantes de master 2. Les orateurs et oratrices disposent de trois minutes pour présenter leur sujet de mémoire devant un public peu familier de la discipline. Les candidates et candidats doivent exposer leurs travaux de recherche de manière claire, engageante et stimulante, afin de rendre accessibles des sujets complexes approfondis depuis plusieurs mois. Deux prix de 1000 € sont remis par un jury, composé de personnalités du monde de l’histoire de l’art, avec les soutiens d’Étienne Bréton – Saint Honoré Art Consulting, et de la Fondation pour l’art et la recherche. Le public décerne le prix Quotidien de l’art des internautes, la présentation du lauréat ou de la lauréate est publiée dans Le Quotidien de l’art.

Lieu : INHA, galerie Colbert, auditorium Jacqueline Lichtenstein

Pour en savoir plus sur le programme des Journées européennes du patrimoine 2026 à l’Institut national d’histoire de l’art, consultez le programme viace lien.

INHA – Institut national d’histoire de l’art (galerie Colbert) 2 rue Vivienne 75002 Paris Paris 75002 Quartier Vivienne Paris Île-de-France 01 47 03 89 00 https://www.inha.fr [{« link »: « https://www.shac.fr/qui-sommes-nous »}, {« link »: « https://www.sauvegardeartfrancais.fr/fondation-pour-lart-et-la-recherche/ »}, {« link »: « https://www.lequotididelart.com/ »}, {« link »: « https://www.inha.fr/agenda/journees-europeennes-du-patrimoine-3/ »}, {« link »: « https://www.lequotidienne »}, {« link »: « https://www.lequotidiendelart.com/ »}]

Concours d’éloquence « Mon master en histoire de l’art et en archéologie en 180 secondes »

Édition 2025 du concours d’éloquence « Mon master en histoire de l’art et en archéologie en 180 secondes », Journées européennes du patrimoine 2025 © Mathilde Joerger / INHA