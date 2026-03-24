Concours d’éloquence Théâtre le Molière Mont-de-Marsan

Concours d’éloquence

Théâtre le Molière Place Charles de Gaulle Mont-de-Marsan Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-02

fin : 2026-04-02

Date(s) :

2026-04-02

La voix est libre

Pour cette nouvelle édition du concours d’éloquence qui oppose nos étudiants montois, nous vous proposons de découvrir l’univers de l’éloquence à travers une série de post comme celui-ci !

Alors restez connectés !

En attendant, réservez vos places sur le site du Théâtre de Gascogne. .

Théâtre le Molière Place Charles de Gaulle Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 03 82 63 bij@montdemarsan-agglo.fr

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English : Concours d’éloquence

L’événement Concours d’éloquence Mont-de-Marsan a été mis à jour le 2026-03-20 par OT Mont-de-Marsan