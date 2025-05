Concours d’éloquence « Pas de côté poétique » – Théâtre de la Presle Romans-sur-Isère, 20 mai 2025 09:30, Romans-sur-Isère.

Le Théâtre de la Presle accueillera un concours d’éloquence organisé par l’établissement Terre d’Horizon dans le cadre du projet « Pas de côté poétique », soutenu par la Région. Neuf finalistes, issus de trois classes de l’établissement prendront la parole

Théâtre de la Presle Quai Sainte Claire

Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 71 25 25 epl.romans@educagri.fr

English :

The Théâtre de la Presle will host an eloquence competition organized by the Terre d’Horizon school as part of the « Pas de côté poétique » project, supported by the Region. Nine finalists from three of the school’s classes will take the floor

German :

Im Théâtre de la Presle findet ein Redewettbewerb statt, der von der Schule Terre d’Horizon im Rahmen des von der Region geförderten Projekts « Pas de côté poétique » organisiert wird. Neun Finalisten aus drei Klassen der Einrichtung werden das Wort ergreifen

Italiano :

Il Théâtre de la Presle ospiterà un concorso di eloquenza organizzato dalla scuola Terre d’Horizon nell’ambito del progetto « Pas de côté poétique », sostenuto dalla Regione. Nove finalisti, provenienti da tre classi della scuola, prenderanno la parola

Espanol :

El Teatro de la Presle acogerá un concurso de elocuencia organizado por la escuela Terre d’Horizon en el marco del proyecto « Pas de côté poétique », apoyado por la Región. Nueve finalistas de tres clases de la escuela tomarán la palabra

