Concours d’éloquence Rodez

35 avenue du 8 mai 1945 Rodez Aveyron

2 décembre 2025

2 décembre 2025

2 décembre 2025

Pour la deuxième année consécutive, la licence Droit parcours Droit-Gestion de l’INU Champollion-Rodez organise un concours d’éloquence le 2 décembre 2025.

Ce concours réunit des étudiants de première et deuxième années dans le cadre du cours de débat de société . À partir du thème général faire la fête , ils débattront par groupes de quatre ou cinq, dans un temps imparti, de sujets choisis par leurs soins.



Cet exercice offre aux étudiants la chance de s’exprimer de manière théâtrale sur des questions de société afin de se former à la prise de parole argumentée.

Pour en découvrir plus, l’INU Champollion vous donne rendez-vous le 2 décembre à partir de 14h30 jusqu’à 19h00 dans l’amphithéâtre.

Pour assister à ce concours, il suffit de vous inscrire avec le lien suivant https://evento.renater.fr/survey/inscriptions-concours-d-eloquence-du-2-decembre-2025-fkrhhwhs .

English :

For the second year running, the Law and Management degree course at INU Champollion-Rodez is organizing an eloquence competition on December 2, 2025.

German :

Zum zweiten Mal in Folge veranstaltet die Licence Droit parcours Droit-Gestion des INU Champollion-Rodez am 2. Dezember 2025 einen Redewettbewerb.

Italiano :

Per il secondo anno consecutivo, il corso di laurea in Diritto e Management dell’INU Champollion-Rodez organizza un concorso di eloquenza il 2 dicembre 2025.

Espanol :

Por segundo año consecutivo, la licenciatura de Derecho y Gestión del INU Champollion-Rodez organiza un concurso de elocuencia el 2 de diciembre de 2025.

