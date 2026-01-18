Concours départementale meutes dans la voie du cerf

Eyrein Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-01

fin : 2026-03-01

Date(s) :

2026-03-01

Vous le connaissez déjà grâce au succès de la 1ʳᵉ édition en 2025… voici le rendez vous de la deuxième édition

En raison du calendrier des concours, nous avons été contraints de fixer la date au

dimanche 1er mars.

Comme l’an dernier

Passage des meutes en continu

️ Repas sur place

Remise des prix à l’issue du repas

Nous vous attendons nombreux pour partager ce moment de convivialité et de passion autour de la chasse au chien courant !

A partager sans modérations .

Eyrein 19800 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 34 96 32 26

