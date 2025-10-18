Concours d’épouvantails Village des fées Vignot

Concours d’épouvantails Village des fées Vignot samedi 18 octobre 2025.

Concours d’épouvantails Village des fées

4 Pâquis des Oies Vignot Meuse

Début : Samedi Samedi 2025-10-18 14:00:00

fin : 2025-10-18 16:00:00

2025-10-18

Gagnez une nuitée pour 4 personnes au Village des Fées en apportant votre épouvantail maison.

Règlement

-Epouvantail fabriqué à partir de matériaux recyclés, de récupération ou naturels.

-Pas de produits dangereux.

-L’épouvantail doit être transportable et tenir debout.

‘Les œuvres seront publiées sur la page Facebook du village des fées, le public votera en ligne pour son épouvantail préféré, le gagnant sera désigné selon le nombre de vote reçus à la date du 31 octobre à 20h.

Dépôt le samedi 18 octobre entre 14h 16h.Tout public

English :

Win an overnight stay for 4 at the Village des Fées by bringing your own homemade scarecrow.

Rules and regulations

-Scarecrow made from recycled, reclaimed or natural materials.

-No dangerous products.

-The scarecrow must be transportable and stand upright.

the entries will be posted on the Fairy Village Facebook page, and the public will vote online for their favorite scarecrow. The winner will be chosen according to the number of votes received by 8 p.m. on October 31.

Submission on Saturday, October 18 between 2pm and 4pm.

German :

Gewinnen Sie eine Übernachtung für 4 Personen im Dorf der Feen, indem Sie Ihre selbstgebaute Vogelscheuche mitbringen.

Regeln

-Vogelscheuche, die aus recycelten, wiederverwerteten oder natürlichen Materialien hergestellt wurde.

-Es dürfen keine gefährlichen Produkte verwendet werden.

-Die Vogelscheuche muss transportabel sein und aufrecht stehen können.

die Werke werden auf der Facebook-Seite des Feendorfes veröffentlicht, das Publikum stimmt online für seine Lieblings-Vogelscheuche ab, der Gewinner wird anhand der Anzahl der bis zum 31. Oktober um 20 Uhr eingegangenen Stimmen ermittelt.

Abgabe am Samstag, den 18. Oktober zwischen 14:00 und 16:00 Uhr.

Italiano :

Vincete un pernottamento per 4 persone al Village des Fées portando il vostro spaventapasseri fatto in casa.

Regolamento:

-Spaventapasseri realizzati con materiali riciclati, di recupero o naturali.

-Nessun prodotto pericoloso.

-Lo spaventapasseri deve essere trasportabile e stare in piedi.

gli elaborati saranno pubblicati sulla pagina Facebook del Villaggio delle Fate e il pubblico potrà votare online lo spaventapasseri preferito. Il vincitore sarà scelto in base al numero di voti ricevuti entro le ore 20.00 del 31 ottobre.

Presentazione sabato 18 ottobre tra le 14.00 e le 16.00.

Espanol :

Gane una noche para 4 personas en el Village des Fées trayendo su espantapájaros casero.

Reglamento

-Espantapájaros hecho con materiales reciclados, recuperados o naturales.

-Ningún producto peligroso.

-El espantapájaros debe ser transportable y mantenerse en pie.

los trabajos se publicarán en la página de Facebook de Fairy Village, y el público votará en línea por su espantapájaros favorito. El ganador se elegirá en función del número de votos recibidos antes de las 20.00 horas del 31 de octubre.

Presentación el sábado 18 de octubre entre las 14.00 y las 16.00 horas.

