Concours d’équitation TREC International Biencourt-sur-Orge

Concours d’équitation TREC International Biencourt-sur-Orge dimanche 3 août 2025.

Concours d’équitation TREC International

Biencourt-sur-Orge Meuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Dimanche Dimanche 2025-08-03 14:00:00

fin : 2025-08-03 17:00:00

2025-08-03

Venez supporter les meilleurs cavaliers d’extérieurs, de France et alentours, en lice pour les championnats d’Europe. Ils défendront une qualification en équipe de France sur cette 3ème épreuve.

Dénouement du week-end, cette épreuve en terrain varié mêle dispositif de cross et de maniabilités.

Entrée gratuite.Tout public

Biencourt-sur-Orge 55290 Meuse Grand Est +33 6 80 37 73 10 trecbiencourt@gmail.com

English :

Come and support the best outdoor riders from France and the surrounding area, competing for the European Championships. They’ll be defending their qualification for the French team in this 3rd event.

The climax of the weekend, this event on varied terrain combines cross-country and manoeuvres.

Free admission.

German :

Fiebern Sie mit den besten Outdoor-Reitern aus Frankreich und Umgebung mit, die sich um die Europameisterschaft bewerben. Sie werden in dieser dritten Prüfung eine Qualifikation für die französische Nationalmannschaft verteidigen.

Diese Prüfung, die den Abschluss des Wochenendes bildet, besteht aus einer Mischung aus Cross- und Manövrierparcours.

Eintritt frei.

Italiano :

Venite a sostenere i migliori corridori outdoor della Francia e dell’area circostante che partecipano ai Campionati Europei. In questo terzo evento, difenderanno la loro qualificazione per la squadra francese.

Il culmine del fine settimana, questo evento su un terreno vario combina cross-country e manovre.

L’ingresso è gratuito.

Espanol :

Venga a apoyar a los mejores corredores al aire libre de Francia y alrededores, que compiten en los Campeonatos de Europa. Defenderán su clasificación para el equipo francés en esta 3ª prueba.

Punto culminante del fin de semana, esta prueba sobre terreno variado combina cross-country y maniobras.

La entrada es gratuita.

