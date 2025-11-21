CONCOURS DES BOUTIQUES CSO ROUTE DE FEUMUSSON Yvré-l’Évêque
CONCOURS DES BOUTIQUES CSO ROUTE DE FEUMUSSON Yvré-l’Évêque vendredi 21 novembre 2025.
CONCOURS DES BOUTIQUES CSO
ROUTE DE FEUMUSSON Pôle Européen du Cheval Yvré-l’Évêque Sarthe
Début : 2025-11-21 10:00:00
fin : 2025-11-23
2025-11-21
Nous vous attendons nombreux pour encourager les cavaliers lors de ce concours amateurs de saut d’obstacles !
Restauration et snack sur place. Epreuves en intérieur et en extérieur. .
ROUTE DE FEUMUSSON Pôle Européen du Cheval Yvré-l’Évêque 72530 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 89 66 93 contact@pec-lemans.com
