CONCOURS DES BOUTIQUES CSO ROUTE DE FEUMUSSON Yvré-l’Évêque vendredi 21 novembre 2025.

ROUTE DE FEUMUSSON Pôle Européen du Cheval Yvré-l’Évêque Sarthe

Début : 2025-11-21 10:00:00

fin : 2025-11-23

2025-11-21

Nous vous attendons nombreux pour encourager les cavaliers lors de ce concours amateurs de saut d’obstacles !

Restauration et snack sur place. Epreuves en intérieur et en extérieur. .

ROUTE DE FEUMUSSON Pôle Européen du Cheval Yvré-l’Évêque 72530 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 89 66 93 contact@pec-lemans.com

