Concours des Grands Vins de France Parc des expositions Mâcon

Concours des Grands Vins de France

Parc des expositions Avenue Pierre Bérégovoy Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 08:30:00

fin : 2026-04-18 12:00:00

Date(s) :

2026-04-18

Ce Concours, réservé aux professionnels, accueille, sur une matinée, plus de 1800 dégustateurs venant juger plus de 7000 échantillons de toutes les régions viticoles françaises. .

Parc des expositions Avenue Pierre Bérégovoy Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 30 00 info@concours-des-vins.com

English : Concours des Grands Vins de France

L’événement Concours des Grands Vins de France Mâcon a été mis à jour le 2025-12-03 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)