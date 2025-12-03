Concours des Grands Vins de France Parc des expositions Mâcon
Concours des Grands Vins de France Parc des expositions Mâcon samedi 18 avril 2026.
Concours des Grands Vins de France
Parc des expositions Avenue Pierre Bérégovoy Mâcon Saône-et-Loire
Début : 2026-04-18 08:30:00
fin : 2026-04-18 12:00:00
2026-04-18
Ce Concours, réservé aux professionnels, accueille, sur une matinée, plus de 1800 dégustateurs venant juger plus de 7000 échantillons de toutes les régions viticoles françaises. .
Parc des expositions Avenue Pierre Bérégovoy Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 30 00 info@concours-des-vins.com
