Concours des Jardins Familiaux Rue Fouque Arelaune-en-Seine

Rue Fouque La Mailleraye sur Seine Arelaune-en-Seine Seine-Maritime
2025-10-18
2025-10-18
2025-10-18
Le Pôle d’Animation et les Jardins Familiaux vous invitent à un concours convivial et ouvert à tous, petits et grands ! Venez célébrer les merveilles du potager avec
La plus grosse citrouille
Le plus gros légume
Le meilleur potage (accompagné de sa fiche recette)
Apportez vos légumes et votre potage avant 15h30 à la cabane des jardiniers, Rue Fouque à La Mailleraye sur Seine. Le jury délibérera à 17h.
La remise des prix sera suivie d’un verre de l’amitié ou d’une soupe potimarron/châtaigne!
Inscriptions auprès de Monsieur Émile Bénard, Président des Jardins Familiaux
06 70 85 53 16
Venez nombreux pour partager un moment chaleureux autour du jardin et de la cuisine maison ! .
Rue Fouque La Mailleraye sur Seine Arelaune-en-Seine 76940 Seine-Maritime Normandie +33 6 70 85 53 16
