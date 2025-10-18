Concours des Jardins Familiaux Rue Fouque Arelaune-en-Seine

Rue Fouque La Mailleraye sur Seine Arelaune-en-Seine Seine-Maritime

Le Pôle d’Animation et les Jardins Familiaux vous invitent à un concours convivial et ouvert à tous, petits et grands ! Venez célébrer les merveilles du potager avec

La plus grosse citrouille

Le plus gros légume

Le meilleur potage (accompagné de sa fiche recette)

Apportez vos légumes et votre potage avant 15h30 à la cabane des jardiniers, Rue Fouque à La Mailleraye sur Seine. Le jury délibérera à 17h.

La remise des prix sera suivie d’un verre de l’amitié ou d’une soupe potimarron/châtaigne!

Inscriptions auprès de Monsieur Émile Bénard, Président des Jardins Familiaux

06 70 85 53 16

Venez nombreux pour partager un moment chaleureux autour du jardin et de la cuisine maison ! .

Rue Fouque La Mailleraye sur Seine Arelaune-en-Seine 76940 Seine-Maritime Normandie +33 6 70 85 53 16

