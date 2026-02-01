Concours des Jeunes Bouchers – Salon International de l’Agriculture Paris Expo Porte de Versailles Paris

Organisé sur l’espace d’animation « Le Grand Jeu des Champions » du stand de la filière Elevage et Viande « Aimez la viande Mangez en mieux » (Hall 1 – Allée E – Stand 52), l’événement met en lumière la maîtrise et la précision des professionnels de demain, sous le regard attentif d’un jury de bouchers confirmés dont des MOF.

Chaque jour de concours, 4 candidats concourront lors de la première manche, pour se donner toutes les chances d’être parmi les 2 finalistes de la troisième manche, encouragés par le public !

Rendez-vous Dimanche 22, mardi 24, mercredi 25 et jeudi 26 février pour trois épreuves de qualification à 11h, 13h15 et 15h30 (grande finale)

Temps fort du Salon International de l’Agriculture, le concours des jeunes bouchers réunira 16 apprentis venus de toute la France pour défendre l’excellence de leur savoir-faire lors de trois épreuves techniques exigeantes.

Du dimanche 22 février 2026 au jeudi 26 février 2026 :

mardi, mercredi, jeudi, dimanche

de 11h00 à 16h15

gratuit Public jeunes et adultes.

Paris Expo Porte de Versailles Porte de Versailles 75015 Paris Paris



