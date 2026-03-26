Concours des Maisons et Balcons Fleuris

Place Bruno Coquatrix Cabourg Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-03-30

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-03-30

C’est le grand retour du Concours des Maisons et Balcons fleuris !

Laissez libre court à votre créativité et participez avec enthousiasme au fleurissement de Cabourg depuis chez vous.

C’est le grand retour du Concours des Maisons et Balcons fleuris !

Laissez libre court à votre créativité et participez avec enthousiasme au fleurissement de Cabourg depuis chez vous.

Résidents principaux et secondaires de Cabourg sont invités à candidater, en réalisant de jolis aménagements paysagers et fleurissements de leurs jardins, balcons et façades visibles depuis la rue.

Inscrivez votre maison ou votre balcon du 30 mars au 3 juillet !

Un jury, composé d’élus et de professionnels du métier, appréciera lors d’une visite estivale inopinée la qualité des fleurissements et des aménagements.

Deux catégories sont créées

Maison individuelle et son jardin visibles depuis la rue.

Façade de maison individuelle dépourvue de jardins, ainsi que terrasse, balcon ou fenêtre en immeuble collectif, visibles de la rue.

Les lauréats seront récompensés le 24 juillet à la Villa du Temps retrouvé !

Les bulletins d’inscriptions sont disponibles à l’office de tourisme de Cabourg, en mairie et dans les documents utiles de cette page. .

Place Bruno Coquatrix Cabourg 14390 Calvados Normandie +33 2 31 28 88 88

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English : Concours des Maisons et Balcons Fleuris

The Flowering House and Balcony Competition is back!

Give free rein to your creativity and participate enthusiastically in the flowering of Cabourg from the comfort of your own home.

L’événement Concours des Maisons et Balcons Fleuris Cabourg a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Cabourg