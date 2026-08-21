Concours des miels d’Occitanie, Maison de l’Alimentation et de la Coopération, Auzeville-Tolosane

Informations pratiques

Concours des miels d’Occitanie Jeudi 8 octobre, 09h00 Maison de l’Alimentation et de la Coopération Haute-Garonne

Réservé aux professionnels. Inscription obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-08T09:00:00+02:00 – 2026-10-08T14:00:00+02:00

Fin : 2026-10-08T09:00:00+02:00 – 2026-10-08T14:00:00+02:00

Le Groupement Qualité des Miels d’Occitanie a pour mission de promouvoir la qualité des miels produits sur le territoire régional, d’en favoriser la valorisation et de sensibiliser le grand public aux enjeux de l’apiculture ainsi qu’à la préservation des abeilles et de la biodiversité. À travers l’organisation du Concours des Miels d’Occitanie, le Groupement offre aux apiculteurs et apicultrices une opportunité de faire reconnaître leur savoir-faire, de valoriser leurs productions et de mettre en avant la richesse des miels de la région.

Chaque année, le Concours des Miels d’Occitanie distingue les miels qui se démarquent par leurs qualités organoleptiques, leur typicité et leur excellence. Les échantillons sont évalués à l’aveugle par un jury composé de professionnel.les de la filière et de dégustateurs formé.e.s selon une méthodologie rigoureuse garantissant une évaluation objective et impartiale.

Au-delà de l’attribution de médailles, ce concours constitue un véritable levier de reconnaissance pour les producteur.ices. Il valorise la diversité des terroirs et des floraisons d’Occitanie, met en lumière le savoir-faire des apiculteurs et apicultrices et contribue à renforcer la notoriété des miels régionaux. Les distinctions décernées représentent un repère de qualité pour les consommateur.ices et participent activement au rayonnement de la filière apicole d’Occitanie.

Maison de l’Alimentation et de la Coopération 2 Avenue Daniel Brisebois, 31320 Auzeville-Tolosane Auzeville-Tolosane 31320 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « anne-laure.guirao@adaoccitanie.org »}]

Le 8 octobre, se tiendra le 4e concours des Miels d’Occitanie organisé par le Groupement Qualité des Miels d’Occitanie à Auzeville-Tolosane.