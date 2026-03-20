Concours des peintres L’Espace Salamandre de Barbezieux Barbezieux-Saint-Hilaire
Concours des peintres L’Espace Salamandre de Barbezieux Barbezieux-Saint-Hilaire samedi 23 mai 2026.
Concours des peintres
L’Espace Salamandre de Barbezieux 4 avenue de vignola Barbezieux-Saint-Hilaire Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-23
Ne manquez pas le tournoi de peinture de cette année !
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L’Espace Salamandre de Barbezieux 4 avenue de vignola Barbezieux-Saint-Hilaire 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 78 10 63 contact@mairie-barbezieux.fr
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English :
Don’t miss out on this years painting tournament!
L’événement Concours des peintres Barbezieux-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de tourisme du Sud Charente