Concours : « Dessine la Médiathèque de tes rêves ! » Médiathèque de Païta Païta

Concours : « Dessine la Médiathèque de tes rêves ! » Samedi 4 octobre, 08h00 Médiathèque de Païta Nouvelle-Calédonie

Entrée gratuite, à partir de 11 ans, 14 places

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-03T23:00:00 – 2025-10-04T08:00:00

Fin : 2025-10-03T23:00:00 – 2025-10-04T08:00:00

Concours : « Dessine la Médiathèque de tes rêves ! ». Les participants ont 8h pour créer une affiche représentant la médiathèque idéale.

Un intervenant professionnel les accompagnera tout au long de la journée soit par du dessin classique soit assisté par ordinateur avec des outils en ligne gratuits et adaptés.

3 gagants seront sélectionnés et récompensés par des livres, des bandes dessinées et des mangas.

Médiathèque de Païta 227 Route Territoriale 1, 98889 Païta, France Païta 98889 Nouvelle-Calédonie Nouvelle-Calédonie +687352182 https://mediatheque.paita.nc [{« type »: « phone », « value »: « 352182 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@ville-paita.nc »}] L’équipe de la médiathèque est heureuse de vous accueillir à l’étage du Dock socioculturel de Païta.

