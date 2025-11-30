Concours d’improvisations xilaba txapelketa Licq-Athérey
Concours d’improvisations xilaba txapelketa Licq-Athérey dimanche 30 novembre 2025.
Salle municipale Licq-Athérey Pyrénées-Atlantiques
Le championnat des jeunes bertsolari, xilaba txapelketa, se tient à Licq.
Trois souletins vont concourir durant cette épreuve d’improvisations. .
Salle municipale Licq-Athérey 64560 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 60 52
