Concours d’improvisations xilaba txapelketa Licq-Athérey

Concours d’improvisations xilaba txapelketa

Salle municipale Licq-Athérey Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Début : 2025-11-30

fin : 2025-11-30

2025-11-30

Le championnat des jeunes bertsolari, xilaba txapelketa, se tient à Licq.

Trois souletins vont concourir durant cette épreuve d’improvisations. .

Salle municipale Licq-Athérey 64560 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 60 52

