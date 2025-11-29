Concours d’orthographe « N’ayons pas peur des mots ! » Square Delaunay Flers

Concours d’orthographe « N’ayons pas peur des mots ! » Square Delaunay Flers samedi 29 novembre 2025.

Concours d’orthographe « N’ayons pas peur des mots ! »

Square Delaunay Centre Madeleine Louaintier Flers Orne

Début : 2025-11-29 14:00:00

fin : 2025-11-29 18:00:00

11ème édition du concours d’orthographe proposé par Bernard Bruchet, passionné d’orthographe, et finaliste de la Dictée des Amériques à Québec. Bernard Bruchet participe toujours avec succès à de nombreux concours nationaux et internationaux.

Cet événement gratuit est ouvert à tous et sans limite d’âge. Sur inscription auprès du Bureau d’information touristique de Flers ou de la médiathèque de Flers.

A gagner 20 chèques cadeaux des Vitrines de Flers d’une valeur de 30 € à 100 € (10 chèques pour les seniors et 10 chèques pour les cadets et juniors). L’organisation attribue également un prix Coup de cœur .

Quatre catégories

Les participants seront répartis en 4 catégories

1. Cadets (- de 15 ans)

2. Juniors (15-18 ans)

3. Seniors amateurs

4. Seniors confirmés (les lauréats des trois premières places de la catégorie Seniors amateurs des éditions précédentes, personnes exerçant ou ayant exercé un métier exigeant une excellente orthographe, personnes estimant leur niveau d’orthographe excellent).

L’épreuve

L’épreuve, une dictée, se déroule au Centre Madeleine-Louaintier à Flers de 14h à 15h. Seuls les seniors amateurs et confirmés sont corrigés sur l’ensemble de la dictée. Les autres concurrents sont corrigés sur une partie de la dictée, en fonction de leur catégorie d’inscription.

L’épreuve se déroule en quatre temps

1/ Lecture du texte

2/ Dictée

3/ Relecture

4/ Test destiné à départager d’éventuels ex aequo

Les copies sont anonymes. L’organisation fournit stylo, papier et brouillon.

Pendant le temps des corrections, les participants sont invités à un café/goûter puis Bernard Bruchet explique les difficultés de la dictée. Puis les participants participeront à un quiz collectif de langue française animé depuis la scène (les participants jouent avec leur smartphone). Pour les enfants, des jeux de société sont proposés dans le hall.

Résultats

18h proclamation des résultats et remise des lots. .

Square Delaunay Centre Madeleine Louaintier Flers 61100 Orne Normandie +33 2 33 65 06 75

