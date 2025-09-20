CONCOURS DU BROUTARD, CONCOURS DE BÊTES GRASSES ET CONCOURS AGNELLES ET BÉLIERS Grandes Halles Peyre en Aubrac

CONCOURS DU BROUTARD, CONCOURS DE BÊTES GRASSES ET CONCOURS AGNELLES ET BÉLIERS Grandes Halles Peyre en Aubrac samedi 20 septembre 2025.

CONCOURS DU BROUTARD, CONCOURS DE BÊTES GRASSES ET CONCOURS AGNELLES ET BÉLIERS

Grandes Halles Aumont-Aubrac Peyre en Aubrac Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 08:00:00

fin : 2025-09-20 18:30:00

Date(s) :

2025-09-20

Pour les éleveurs intéressés, les bulletins d’inscription sont disponibles en bas de page.

Pour le CONCOURS et la vente DE BÊTES GRASSES, les inscriptions sont à retourner avant le 20 août 2025,

Pour le CONCOURS DU BROUTARD, les inscriptions sont à retourner avant le 10 septembre 2025,

Pour le CONCOURS AGNELLES ET BELIERS BMC, les inscriptions et les certificats sanitaires sont à retourner avant le 10 septembre 2025.

Buvette et restauration sur place. .

Grandes Halles Aumont-Aubrac Peyre en Aubrac 48130 Lozère Occitanie +33 4 66 31 12 52

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement CONCOURS DU BROUTARD, CONCOURS DE BÊTES GRASSES ET CONCOURS AGNELLES ET BÉLIERS Peyre en Aubrac a été mis à jour le 2025-09-05 par 48-OT de l’Aubrac Lozérien