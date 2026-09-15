Concours du meilleur gâteau basque : Amateurs Trinquet Cambo-les-Bains
dimanche 4 octobre 2026 · Trinquet · Cambo-les-Bains
Informations pratiques
Cambo-les-Bains
Concours du meilleur gâteau basque : Amateurs
Trinquet Rue du Trinquet Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 09:00:00
fin : 2026-10-04 11:30:00
Date(s) :
2026-10-04
Votre gâteau basque est le meilleur, c’est sûr ! Votre famille et vos amis en sont convaincus.. mais saura-t-il convaincre les membres du Jury ?
Le concours est ouvert aux amateurs. Il a lieu uniquement sur inscription, et dans la limite de 45 participants pour le concours amateurs.
Les gâteaux sont déposés le dimanche matin au Trinquet de Cambo-les-Bains, puis présentés à la dégustation du jury. La remise des prix a lieu en public, après le Chapitre de la Confrérie, place de la Mairie, aux environs de 12h45 (s’il pleut la remise des prix s’effectuera dans le Trinquet, à l’issue de la délibération du Jury). .
Trinquet Rue du Trinquet Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 70 25
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English : Concours du meilleur gâteau basque : Amateurs
L’événement Concours du meilleur gâteau basque : Amateurs Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Cambo les Bains
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