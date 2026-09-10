Concours du meilleur gâteau basque : Jeunes professionnels de moins de 20 ans Trinquet Cambo-les-Bains

Informations pratiques

Cambo-les-Bains

Concours du meilleur gâteau basque : Jeunes professionnels de moins de 20 ans

Trinquet Rue du Trinquet Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-04

Votre gâteau basque est le meilleur, c’est sûr ! Votre famille et vos amis en sont convaincus.. mais saura-t-il convaincre les membres du Jury ?

Le concours est ouvert aux jeunes professionnels (apprentis et ouvriers de moins de 20 ans). Il a lieu uniquement sur inscription, et dans la limite de 20 participants pour la catégorie des jeunes pros.

Les gâteaux sont déposés le dimanche matin au Trinquet de Cambo-les-Bains, puis présentés à la dégustation du jury. La remise des prix a lieu en public, après le Chapitre de la Confrérie, place de la Mairie, aux environs de 12h45 (s’il pleut la remise des prix s’effectuera dans le Trinquet, à l’issue de la délibération du Jury). .

Trinquet Rue du Trinquet Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 70 25

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English : Concours du meilleur gâteau basque : Jeunes professionnels de moins de 20 ans

L’événement Concours du meilleur gâteau basque : Jeunes professionnels de moins de 20 ans Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Cambo les Bains