Concours du meilleur pâté de viande et de pommes de terre L’Epi Gourmand Limoges

Concours du meilleur pâté de viande et de pommes de terre

L’Epi Gourmand 91 Avenue Georges Guingouin Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Les participants au concours du meilleur pâté de viande et de pommes de terre, organisé par le Conseil du quartier de Beaune-les-Mines et la boulangerie l’Epi Gourmand, pourront déposer leur création culinaire pour être dégusté par le jury.

Le concours est ouvert aux amateurs et aux professionnels.

Inscriptions et informations complémentaires auprès des organisateurs. .

L’Epi Gourmand 91 Avenue Georges Guingouin Limoges 87280 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 58 92 47

