Informations pratiques

Cambo-les-Bains

Concours du plus beau balai – Les 60 ans de l’AIEC

6 Square Albeniz Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-11 16:00:00

fin : 2026-10-11

Date(s) :

2026-10-11

Pour les 60 balais de l’AIEC, on vous propose un petit concours.

Laissez parler votre imagination !

Récupérez un vieux balai oublié et donnez-lui un coup d’éclat.

L’idée et que chacun.e vienne avec son balai customisé et décoré selon ses envies!

Tout est autorisé chacun ses matières, ses techniques, on vous laisse libre de vos fantaisies ….

A 16h, nous élirons « Le plus beau balai »!

Le vainqueur sera exposé au sein du centre d’animation et l’artiste gagnera un lot créatif! .

6 Square Albeniz Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 70 48 animationaiec@gmail.com

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English : Concours du plus beau balai – Les 60 ans de l’AIEC

L’événement Concours du plus beau balai – Les 60 ans de l’AIEC Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Cambo les Bains