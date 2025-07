Concours du plus beau château de sable Promenade des Alliés Dinard

Concours du plus beau château de sable Promenade des Alliés Dinard mercredi 23 juillet 2025.

Le concours du plus beau château de sable, véritable tradition des étés dinardais aura lieu mercredi 23 juillet, à partir de 15h, sur la plage de l’écluse. Château le plus original, le plus esthétique, le mieux conçu ou décoré… votre esprit de créativité sera mis à rude épreuve, toujours dans une ambiance familiale et balnéaire. De nombreux lots sont à gagner !

Participation gratuite, inscriptions sur place dès 13h30. .

Promenade des Alliés Plage de l’Écluse Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 56 27 85 44

