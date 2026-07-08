Concours du plus beau château de sable Promenade des Alliés Dinard
mercredi 29 juillet 2026 · Promenade des Alliés · Dinard
Informations pratiques
Dinard
Concours du plus beau château de sable
Promenade des Alliés Plage de l’Écluse Dinard Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 14:30:00
fin : 2026-07-29
Date(s) :
2026-07-29
Place à la créativité sur la plage de l’Écluse ! En équipe*, imaginez et façonnez votre plus beau château de sable original, majestueux, entouré de murailles ou décoré de coquillages… Présentez votre création au jury et tentez de remporter l’un des nombreux lots.
Jusqu’à 6 participants par équipe dont 1 adulte.
RDV à 14 h 30, plage de l’Écluse. Début du concours à 15 h Inscriptions sur place dès 13 h 30 Gratuit .
Promenade des Alliés Plage de l’Écluse Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 16 00 00
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English :
L’événement Concours du plus beau château de sable Dinard a été mis à jour le 2026-07-04 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme
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