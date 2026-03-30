Concours du plus beau Poisson d’Avril Micro Folie Civray
Concours du plus beau Poisson d’Avril Micro Folie Civray mercredi 1 avril 2026.
Concours du plus beau Poisson d’Avril
Micro Folie 2, place Leclerc Civray Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01
fin : 2026-04-01
Date(s) :
2026-04-01
Concours du plus beau Poisson d’avril. .
Micro Folie 2, place Leclerc Civray 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine microfolie@civray.fr
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English : Concours du plus beau Poisson d’Avril
L’événement Concours du plus beau Poisson d’Avril Civray a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou
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