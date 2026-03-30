Concours du plus long pâté de Pâques

Place du 8 Mai 1945 Saint-Benoît Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-05

À partir de 17h30, les Sancto-Bénédictins sont invités à se retrouver en centre-bourg, devant le restaurant Le Petit Saint-Benoît, en apportant leur pâté de Pâques.

18h lancement du concours avec mesure et annonce des résultats

18h30 place au partage et à la dégustation des pâtés

Info pratique stationnement conseillé au parking Saint-Nicolas .

Place du 8 Mai 1945 Saint-Benoît 86280 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 37 44 00

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English : Concours du plus long pâté de Pâques

L’événement Concours du plus long pâté de Pâques Saint-Benoît a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de Tourisme de Grand Poitiers