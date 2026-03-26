CONCOURS ELITE MODEL LOOK Montpellier

CONCOURS ELITE MODEL LOOK

1 Rue des Pertuisanes Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20

fin : 2026-05-20

Date(s) :

2026-05-20

Pour la quatrième année consécutive, les Galeries Lafayette s’associent à la prestigieuse agence de mannequins ELITE !

Le 20 mai 2026, le concours ELITE MODEL LOOK fera étape dans le magasin Galeries Lafayette de Montpellier pour révéler les talents de demain.

Pour la quatrième année consécutive, les Galeries Lafayette s’associent à la prestigieuse agence de mannequins ELITE !

Le 20 mai 2026, le concours ELITE MODEL LOOK fera étape dans le magasin Galeries Lafayette de Montpellier pour révéler les talents de demain.

Depuis plus de 40 ans, le concours ELITE MODEL LOOK attire des candidats du monde entier et est devenu un véritable tremplin, une référence dans l’univers de la mode !

Au cours de son histoire, ELITE MODEL LOOK a permis de découvrir les plus grands tops de ces dernières générations Cindy Crawford, Gisèle Bundchen, Alessandra Ambrosio… les mannequins les plus iconiques ont ainsi fait leurs premiers pas au sein de l’agence ELITE, à l’instar, plus récemment de Vittoria Ceretti, Mona Tougaard, Micklate Macobolo ou encore Matthew Bell, talents qui continuent de faire la renommée de l’agence.

Pour cette édition 2026 du concours, Les Galeries Lafayette de Montpellier et le jury ELITE accueilleront les participants* hommes et femmes lors de sélections qui permettront aux talents repérés de rejoindre les rangs de l’agence.

L’année dernière, 7 talents ont signé un contrat de représentation avec Elite Paris.

Cette saison, INSTAX™, la marque d’appareils et d’imprimantes photo portables est à nouveau partenaire du concours et offrira à chaque participant une photo souvenir unique de ce moment hors norme grâce à l’imprimante INSTAX MINI LINK 3™ !

Dans la pure tradition des castings de mannequins, où la photo instantanée sert à révéler la photogénie naturelle des candidats, les équipes ELITE utiliseront l’INSTAX WIDE EVO™ pour capturer et reshooter les profils présélectionnés. Ces clichés, au format large et personnalisable, accompagneront ensuite les délibérations finales afin d’appuyer leurs choix.

Pour participer, les candidats sont invités à suivre le lien d’inscription en ligne ou à se rendre directement en magasin pendant l’opération.

* Les castings sont ouverts à tous, à partir de 14 ans (avec une autorisation parentale requise pour les mineurs), sans critère de taille. .

1 Rue des Pertuisanes Montpellier 34000 Hérault Occitanie

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English :

For the fourth year running, Galeries Lafayette has teamed up with prestigious model agency ELITE!

On May 20, 2026, the ELITE MODEL LOOK contest will stop off at the Galeries Lafayette store in Montpellier to reveal the talents of tomorrow.

L’événement CONCOURS ELITE MODEL LOOK Montpellier a été mis à jour le 2026-03-24 par 34 OT MONTPELLIER