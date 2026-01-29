Concours Eloquence Cité Scolaire Blaise de Vigenère Thêatre de Saint-Pourçain sur Sioule Saint-Pourçain-sur-Sioule

Concours Eloquence Cité Scolaire Blaise de Vigenère

Thêatre de Saint-Pourçain sur Sioule Cour des Bénédictins Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-19 17:30:00

fin : 2026-03-19 21:00:00

Date(s) :

2026-03-19

Des élèves de la Cité Scolaire Blaise de Vigenère s’affronteront sur scène lors de battles d’Eloquence devant un jury d’experts.

.

Thêatre de Saint-Pourçain sur Sioule Cour des Bénédictins Saint-Pourçain-sur-Sioule 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 73 99 26 29

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Students from Cité Scolaire Blaise de Vigenère will compete on stage in Eloquence battles before a panel of expert judges.

L’événement Concours Eloquence Cité Scolaire Blaise de Vigenère Saint-Pourçain-sur-Sioule a été mis à jour le 2026-01-29 par Office de tourisme Val de Sioule