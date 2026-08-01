Informations pratiques

Corcondray

Concours équestre

Corcondray Doubs

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-30

L’équ’assoss organise son tradition concours équestre (non officiel) au profit d’enfants malades et en situation de handicap. Animations, tombola, jeux enfants. Buvette et restauration sur place. Entrée gratuite .

Corcondray 25410 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 81 01 72 78 associationfontenellescheval@gmail.com

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English : Concours équestre

L’événement Concours équestre Corcondray a été mis à jour le 2026-08-08 par OFFICE DE TOURISME DU VAL MARNAYSIEN