Concours équestre Corcondray
dimanche 30 août 2026 · Corcondray
Informations pratiques
Corcondray
Concours équestre
Corcondray Doubs
Tarif : 0 – 0 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-30
L’équ’assoss organise son tradition concours équestre (non officiel) au profit d’enfants malades et en situation de handicap. Animations, tombola, jeux enfants. Buvette et restauration sur place. Entrée gratuite .
Corcondray 25410 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 81 01 72 78 associationfontenellescheval@gmail.com
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English : Concours équestre
L’événement Concours équestre Corcondray a été mis à jour le 2026-08-08 par OFFICE DE TOURISME DU VAL MARNAYSIEN