UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Corcondray

Concours équestre Corcondray

dimanche 30 août 2026 · Corcondray

Concours équestre Corcondray

Informations pratiques

Début
dimanche 30 août 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Ville
25410 Corcondray
Département
Doubs
Tarif
0 0 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Corcondray

Concours équestre

Corcondray Doubs

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30
fin : 2026-08-30

Date(s) :
2026-08-30

L’équ’assoss organise son tradition concours équestre (non officiel) au profit d’enfants malades et en situation de handicap. Animations, tombola, jeux enfants. Buvette et restauration sur place. Entrée gratuite   .

Corcondray 25410 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 81 01 72 78  associationfontenellescheval@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concours équestre

L’événement Concours équestre Corcondray a été mis à jour le 2026-08-08 par OFFICE DE TOURISME DU VAL MARNAYSIEN