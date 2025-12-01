Concours équestre de saut d’obstacles Lieu-dit Les Vallées Gavray-sur-Sienne
Concours équestre de saut d’obstacles
Lieu-dit Les Vallées Centre-équestre du Val de Sienne Gavray-sur-Sienne Manche
Début : 2025-12-21 09:00:00
fin : 2025-12-21 17:00:00
2025-12-21
Concours équestre de saut d’obstacles avec le centre équestre du Val de Sienne. .
Lieu-dit Les Vallées Centre-équestre du Val de Sienne Gavray-sur-Sienne 50450 Manche Normandie +33 6 23 91 94 93
English : Concours équestre de saut d’obstacles
