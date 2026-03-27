CONCOURS EQUITATION CSO ET DRESSAGE

26 Route d’Escrennes Mareau-aux-Bois Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 08:00:00

fin : 2026-04-19 18:00:00

Date(s) :

2026-04-19

CONCOURS HIPPIQUE DE SAUT D’OBSTACLES ET DE DRESSAGE

Cette compétition officielle regroupe les épreuves du circuit Départemental Super Mini Tour du Loiret. La compétition regroupera des épreuves Shetlands, poneys, chevaux préparatoires et clubs. Cette compétition permet de participer à la qualification pour les Championnats de France Lamotte Beuvron 2026 .

26 Route d’Escrennes Mareau-aux-Bois 45300 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 46 61 08 67

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

SHOW JUMPING AND DRESSAGE COMPETITIONS

L’événement CONCOURS EQUITATION CSO ET DRESSAGE Mareau-aux-Bois a été mis à jour le 2026-03-27 par ADRT45