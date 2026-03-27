CONCOURS EQUITATION CSO ET DRESSAGE Mareau-aux-Bois
CONCOURS EQUITATION CSO ET DRESSAGE Mareau-aux-Bois dimanche 19 avril 2026.
CONCOURS EQUITATION CSO ET DRESSAGE
26 Route d’Escrennes Mareau-aux-Bois Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 08:00:00
fin : 2026-04-19 18:00:00
Date(s) :
2026-04-19
CONCOURS HIPPIQUE DE SAUT D’OBSTACLES ET DE DRESSAGE
Cette compétition officielle regroupe les épreuves du circuit Départemental Super Mini Tour du Loiret. La compétition regroupera des épreuves Shetlands, poneys, chevaux préparatoires et clubs. Cette compétition permet de participer à la qualification pour les Championnats de France Lamotte Beuvron 2026 .
26 Route d’Escrennes Mareau-aux-Bois 45300 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 46 61 08 67
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English :
SHOW JUMPING AND DRESSAGE COMPETITIONS
L’événement CONCOURS EQUITATION CSO ET DRESSAGE Mareau-aux-Bois a été mis à jour le 2026-03-27 par ADRT45