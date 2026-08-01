Concours équitation CSO Centre équestre Le Petit Torcy Ourville-en-Caux
dimanche 30 août 2026 · Centre équestre Le Petit Torcy · Ourville-en-Caux
Informations pratiques
Ourville-en-Caux
Concours équitation CSO
Centre équestre Le Petit Torcy 1150 rte de la briqueterie Ourville-en-Caux Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-30
Concours officiel de CSO au centre équestre le Petit Torcy. Venez regarder librement les cavaliers évoluer.
Epreuves club, poney, prépa.
Ouverture des inscriptions le 15 août .
Centre équestre Le Petit Torcy 1150 rte de la briqueterie Ourville-en-Caux 76450 Seine-Maritime Normandie +33 6 87 59 56 08
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English : Concours équitation CSO
L’événement Concours équitation CSO Ourville-en-Caux a été mis à jour le 2026-08-05 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre