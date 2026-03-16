Concours équitation western

Champ Rocher Lingé Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-04-12 10:00:00

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12 2026-05-10

Concours d’équitation western qui met en scènes les différentes disciplines de ce sport venu des Etats-Unis, Championnat Régional FFE.

L’écurie de Lingé organise un concours FFE club et amateur . Vous pourrez assister aux différentes épreuves: trail in hand, trail, ranch trail, ranch riding, reining. Tout au long du dimanche, ils s’affronteront suivant leur niveau. Des récompenses seront remises à la fin de la journée. Pendant les épreuves, le site de l’écurie sera ouvert aux spectateurs (accès et parking gratuits). Restauration sur place. .

Champ Rocher Lingé 36220 Indre Centre-Val de Loire +33 6 40 26 31 43

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Western riding competition featuring the various disciplines of this sport from the USA, FFE Regional Championship.

L’événement Concours équitation western Lingé a été mis à jour le 2026-03-16 par Destination Brenne