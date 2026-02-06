Concours et exposition d’objets contemporains en liège du Var Quercus Suber Montée Noailles Hyères

Concours et exposition d’objets contemporains en liège du Var Quercus Suber

Montée Noailles Centre-ville Hyères Var

Début : 2026-04-25 10:00:00

fin : 2026-04-26 18:00:00

Date(s) :

2026-04-25

La Villa Noailles accueille les journées du liège du Var. Mettant en avant les projets de valorisation du chêne-liège varois.

Montée Noailles Centre-ville Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 98 08 01 98

English : Competition and exhibition of contemporary objects in Var cork Quercus Suber

Villa Noailles hosts the Var cork days. Highlighting projects to promote cork oak in the Var.

L’événement Concours et exposition d’objets contemporains en liège du Var Quercus Suber Hyères a été mis à jour le 2026-02-06 par Office de Tourisme Provence Méditerranée