Concours étalons 2025 Samer samedi 20 septembre 2025.

1212 Avenue Henry Mory Samer Pas-de-Calais

Début : 2025-09-20

2025-09-20

Chaque année, la ville de Samer, au cœur du Pas-de-Calais, accueille le prestigieux Concours National des Étalons Boulonnais, organisé par le Syndicat Hippique Boulonnais. Cet événement, qui se déroule à la Maison du Cheval Boulonnais, est un rendez-vous incontournable pour les passionnés d’élevage équin et les amoureux de cette race emblématique du Nord de la France.

Le concours met à l’honneur les mâles Boulonnais, de 1 à 4 ans et plus, à travers une série d’épreuves rigoureuses modèle et allures, travail en main, travail à pieds, pointage, et éducation. Ces épreuves permettent de juger la morphologie, les aptitudes et le comportement des chevaux, dans le but de sélectionner les meilleurs reproducteurs.

Parmi les temps forts de la journée

La commission d’approbation pour les étalons inscrits aux Livres A et B.

Le championnat des jeunes mâles, qui distingue les meilleurs sujets de 1 à 3 ans.

Le championnat des étalons adultes, avec la Coupe Challenge réservée aux champions de race.

Le Prix du Meilleur Reproducteur, décerné à un étalon accompagné d’au moins trois de ses fils, tous présentés au concours.

L’événement se déroule dans une ambiance conviviale, avec buvette et restauration sur place, au profit du Syndicat Hippique Boulonnais. Il constitue une vitrine exceptionnelle pour la race Boulonnaise, connue pour sa puissance, son élégance et son tempérament docile. .

1212 Avenue Henry Mory Samer 62830 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 6 50 16 65 95

