Concours familial de citrouilles Piriac-sur-Mer

Concours familial de citrouilles

Place Paul Vince (marché) Piriac-sur-Mer Loire-Atlantique

Début : 2025-10-31 14:00:00

fin : 2025-10-31 14:30:00

2025-10-31

En famille, à vous de jouer !

Creusez, découpez, sculptez, décorez votre citrouille et venez la déposer le vendredi 31 octobre sur la place Paul Vince (marché) de 14h à 14h30.

Une seule citrouille par famille (citrouilles non fournies par le CAC). .

cac.piriac@laposte.net

