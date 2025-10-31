Concours familial de citrouilles Piriac-sur-Mer
Concours familial de citrouilles Piriac-sur-Mer vendredi 31 octobre 2025.
Concours familial de citrouilles
Place Paul Vince (marché) Piriac-sur-Mer Loire-Atlantique
Début : 2025-10-31 14:00:00
fin : 2025-10-31 14:30:00
2025-10-31
En famille, à vous de jouer !
Creusez, découpez, sculptez, décorez votre citrouille et venez la déposer le vendredi 31 octobre sur la place Paul Vince (marché) de 14h à 14h30.
Une seule citrouille par famille (citrouilles non fournies par le CAC). .
Place Paul Vince (marché) Piriac-sur-Mer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire cac.piriac@laposte.net
